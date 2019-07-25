Оппозиционера Гудкова допрашивают в СК как организатора незаконных акций в Москве

Москва, 25 июля. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, которого ранее не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, прибыл в здание столичного СК на допрос.

Правоохранительные органы вызвали Гудкова на допрос в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (Уголовный кодекс России статья 141). Судя по всему, оппозиционер толком не знает российского законодательства. В интервью BBC он заявил, что он проходит по делу о нарушении требований охраны труда (УК РФ ст. 143).

Ранее ночью в квартире лидера «Партии перемен» прошли обыски. Правоохранители изъяли материалы с компьютера и жесткие диски, которые, по данным следствия, относятся к проведенным 14, 15 и 18 июля митингам.

Напомним, Гудкову отказали в регистрации в качестве депутата в МГД в связи со значительным числом недействительных подписей в подписных листах. Мосгоризбирком и окружная комиссия также отказали ряду так называемых «независимых кандидатов», у которых доля брака в подписных листах сильно превышала допустимые законом 10%. Например, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь сдала документы, в которых более 14% автографов оказались недействительными. Оппозиционеры устроили несанкционированные митинги, на которых вели себя по-хамски и провоцировали сотрудников правоохранительных органов.

Своей целью оппозиция ставила попытку давления на членов Мосгоризбирком и на избирательный процесс в целом. Сторонники скандального блогера Алексея Навального, которые стремились прорваться в Мосгордуму, запомнились уже на минувших для них выборах только скандалами, фальсификациями, провокациями и многочисленными нарушениями.