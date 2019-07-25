В СК РФ рассказали, как криминалисты находят преступника по образцу ДНК

Москва, 25 июля. Руководитель отдела медико-биологических исследований главного управления криминалистики СК РФ Михаил Игнашкин рассказал, как специалисты определяют преступника по образцу ДНК.

Лаборатории медико-биологических исследований являются самыми закрытыми подразделениями СК РФ. Они есть не только в Москве и Петербурге, но и в Хабаровске, Свердловске, Новосибирске, Кисловодске. На работу туда принимаются люди с высшим биологическим или медицинским образованием, многие из которых имеют ученую степень.

Криминалисты перед работой проходят специальную подготовку, чтобы получить допуск к материалом уголовных дел. У каждого эксперта на руках в работе примерно 20–30 постановлений на производство экспертиз.

Игнашкин подчеркнул, что анализ ДНК является одним из основных инструментов по установлению и сбору доказательств в отношении преступника.

«Современные криминалистические наборы реагентов, используемых в нашей лаборатории, позволяют одновременно исследовать от 20 до 30 генетических признаков, — пояснил он. — Вероятность случайного совпадения при анализе такой комбинации оказывается близкой к 0».

На данный момент эксперты прорабатывают вопрос по поиску генетических различий у однояйцевых близнецов. Игнашкин пояснил, что они накапливаются у них в течении жизни.

Для проведения анализа криминалисты должны отыскать на месте преступления следы биологического вещества — крови, пота, слюны и так далее. Затем осуществляется выделение ДНК из клеток, определение ее качества и количества. Эксперты размножают определенные участки ДНК, проводят электрофоретическое разделение и визуализацию. После этого они осуществляют вероятностно-статистическую оценку результата и формируют заключение.

«Генетический профиль лица, оставившего след, если его личность не была определена в рамках экспертного исследования, мы направляем на учет в Федеральную базу данных геномной информации оператором которой является МВД России (в структуре министерства 70 ДНК лабораторий по всей стране), — приводит слова представителя СК РФ KP.Ru. — Если данных подозреваемого там нет, придется ждать, когда он попадется».

Игнашкин подчеркнул, что на месте преступления очень важно все оставить таким, как было: после изнасилования нельзя мыться, после кражи в квартире — убираться и так далее. Зацепкой может оказаться любая незначительная деталь. Он рассказал о случае в Европе, когда в машине убитой женщины был обнаружен маскит с ДНК преступника.