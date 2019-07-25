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Суд арестовал директора лагеря «Холдоми», где погибли четверо детей

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Суд арестовал директора лагеря «Холдоми», где погибли четверо детей

Хабаровск, 25 июля. Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» Максима Кузнецова по уголовному делу о пожаре, в результате которого погибли четверо детей.

«Кузнецову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 сентября», — сообщили в суде в комментарии ТАСС.

В ночь на 23 июля в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка. По информации врачей, ожог тела у скончавшихся составляет 90%. Число пострадавших детей увеличилось до восьми.

Причиной пожара, произошедшего в лагере «Холдоми», могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В правительстве Хабаровского края рассказали, что в палатках были обогреватели типа «ветерок», с помощью которых, по словам отдыхавших детей, сушилась одежда.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибшим детей в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Глава государства сообщил, что Следственный комитет в ближайшее время доложит о результатах расследования трагедии.

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