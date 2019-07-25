Боевики «ан-Нусры»* неожиданно атаковали жилые кварталы сирийского Алеппо

Дамаск, 25 июля. Семь мирных жителей были убиты, еще несколько получили ранения в результате нападений террористических групп на жилые районы в Аль-Хамдании и Джамилии в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Источник в полицейском командовании Алеппо сообщил, что боевики незаконных вооруженных группировок использовали гранатометы и взрывные пули. Их позиции были развернуты в районе Аль-Рашидин.

Теракт произошел в понедельник, 22 июля, вечером в районах с Хамдания и Джамилия. Атаку осуществили в пиковое время, когда на улице было много автомобилей и пешеходов. В результате погибли семь гражданских лиц, множество получило ранения разной степени тяжести. Кроме того, был нанесен имущественный и материальный ущерб домам и автомобилям простых людей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Пострадавшие от нападения были переведены в больницу Аль-Рази для оказания первой помощи и последующего лечения. Все хирургические процедуры были проведены по мере необходимости. Медицинский источник сообщил, что в некоторых случаях травмы были серьезными.

Подразделения сирийской армии непосредственно отреагировали на источники нападений в районе Аль-Рашидин и нацеленные на ракетные установки.

Это далеко не первый случай, когда незаконные вооруженные формирования устраивают атаки на жилые районы освобожденного сирийской правительственной армией региона. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской правительственной армии столкнулись с неожиданным нападением боевиков запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусры»1 и «Исламской партии Туркестана» на оси Атиры на севере провинции Латакия.

Нападение произошло недалеко от границы с турецкой стороной, которая оказывала поддержку террористам во время военного столкновения. В течение нескольких часов боевики пытались перехватить контроль за регионом у сирийской армии, а затем начать наступательное движение и захватить другие потерянные пункты.

1 Организация запрещена на территории РФ.