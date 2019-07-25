Китай поддержал концепцию МИД РФ по безопасности в Персидском заливе

Пекин, 25 июля. Китай поддержал концепцию безопасности в Персидском заливе, предложенную МИД РФ. Об этом заявила сегодня официальный спикер внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

«Мы готовы с соответствующими сторонами укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу», — сообщила дипломат.

По словам Чуньин, чтобы в Персидском заливе было безопасно, странам этого региона нужно взаимодействовать на основе взаимоуважения. Еще одним условием построения добрососедских отношений должен быть принцип невмешательства в дела друг друга. Кроме того, без внимания обстановку в Персидском заливе не должно оставлять и международное сообщество. Оно должно содействовать этому и играть конструктивную роль, пишет РИА Новости.

Российскую концепцию безопасности в Персидском заливе МИД РФ презентовал представителям арабских государств, Ирана, Турции, пятерке постоянных членов Совбеза ООН, Евросоюза, Лиги арабских стран и стран БРИКС. Согласно документу, РФ предлагает отказаться от размещения иностранных военных баз в регионе, создать демилитаризованные зоны и заключить международные соглашения по контролю над вооружениями, напоминает газета «Аргументы и факты».

Как уточняет телеканал «Царьград», презентованная концепция стала ответом Москвы на обострение положения дел в Ормузском проливе. Не первый месяц там сбивают дроны, захватывают иностранные корабли и пытаются арестовывать танкеры.

Вашингтон обвиняет в кризисе Тегеран и теперь собирает военную коалицию, которая, как считают в администрации американского лидера Дональда Трампа, должна обеспечить свободу судоходства. НСН 18 июля сообщила о планах Великобритании направить в Персидский залив фрегат HMS Kent. Отправка корабля опять же была связана с обострением отношений Лондона и Тегерана.

При этом в британском Минобороны подчеркнули, что в залив перебросят и тaнкер RFA Wave Knight, правда, его переброска с иранской проблемой никак не связана. Ожидается, что RFA Wave Knight прибудет в Персидский зaлив в августе.

Наконец, третьим британским кораблем, который будет направлен в Персидский залив, станет эсминец HMS Duncan. Это судно сменит HMS Montrose, который нуждается в плaновом ремонте.