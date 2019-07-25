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Соперник боксера Дадашева впервые высказался после смерти россиянина

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Соперник боксера Дадашева впервые высказался после смерти россиянина

Сан-Хуан, 25 июля. Боксер из Пуэрто-Рико Сабриэль Матиас (Subriel Matias) спустя несколько дней прокомментировал смерть своего соперника — россиянина Максима Дадашева. Он впервые выступил в эфире телевизионного канала NBC после трагедии.

По его словам, боксеры выходят на бой с мыслями об удаче и победе — никто не готов в такие минуты к смерти, передает НСН.

«Я всегда буду уважать Максима. Только господу известны причины происходящего. Покойся с миром», — сказал пуэрториканец.

Напомним, 28-летний российский боксер скончался 23 июля в американской клинике. Спортсмен умер в результате травм, полученных в поединке против 27-летнего Матиаса.

20 июля россиянин был экстренно доставлен в больницу Мэриленда после того, как его тренер остановил бой в 11-м раунде. В больнице россиянину провели операцию по удалению отека мозга.

Как сообщали эксперты, в бою с последним соперником Дадашев пропустил 319 ударов. В активе россиянина 13 побед кряду.

Накануне украинский боксер Александр Усик посвятил трогательное стихотворение Дадашеву.

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