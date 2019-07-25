В Госдуме обсудят размер бонусов топ-менеджеров госкорпораций

Москва, 25 июля. В осеннюю сессию в Госдуме может пройти обсуждение размера бонусных выплат в государственных корпорациях. Об этом заявил глава фракции «Единой России» Сергей Неверов в ходе пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«[Необходимо] изучить вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким выплатам дивидендов в государственных корпорациях», — отметил он.

По его словам, это тема, которая требует дополнительного обсуждения и будет поднята в рамках работы профильных комитетов.

Он также уточнил, что в дискуссии примут участие и представители профсоюзов и Торгово-промышленной палаты РФ.

«Должны быть все-таки определенные рамки и для различного вида бонусов в государственных корпорациях. Должно быть справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — заявил вице-спикер Госдумы.

Глава фракции напомнил, что ранее уже был законодательно урегулирован вопрос выплат, которые получают топ-менеджеры госкомпаний и госкорпораций при досрочном расторжении трудового договора, — так называемых «золотых парашютов».