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Французский изобретатель не смог пересечь Ла-Манш на летающей доске

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Французский изобретатель не смог пересечь Ла-Манш на летающей доске

Париж, 25 июля. Инженер из Франции Франки Запата не смог перелететь пролив Ла-Манш на летающей платформе Flyboard Air, эксперимент пришлось завершить досрочно, об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

Запата продемонстрировал свое изобретение во время парада 14 июля в Париже. После удачной демонстрации изобретатель решил пересечь Ла-Манш. Взлет состоялся в четверг в 09.06 по местному времени близ французской коммуны Сангатт на берегу пролива. Изобретатель должен был преодолеть 36 километров на высоте 15-20 метров со скоростью около 140 км/ч.

Планировалось, что Запата совершит одну промежуточную посадку для дозаправки на середине пути. Для этого на маршруте была заранее установлена лодка. Однако именно дозаправка пошла не по плану. Из-за сильной качки инженер задел платформу и упал. По предварительным данным, изобретатель не пострадал, о неудаче он сам сообщил родственникам, которые ожидали на берегу.

Инженер рассказал, что на полет его вдохновил французский изобретатель и авиатор Луи Блерио, который в 1909 году первым перелетел Ла-Манш. Созданный Запатой аппарат способен разогнаться  вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора – до 400 км/ч.

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