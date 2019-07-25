В постпредстве РФ при ООН объяснили, почему в Африке появляются новые радикалы

Москва, 25 июля. Новые радикальные группировки появляются в ряде стран западной Африки, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, эта ситуация вызвана интервенцией и развалом государственности в Ливии восемь лет назад.

«В Сахаро-Сахельском регионе и ряде стран западной Африки теринтернационал наращивает активность, стремясь расширить географию своих действий, возникают новые радикальные группировки и лидеры», — приводит пресс-служба постоянного представительства России при ООН слова дипломата.

Как отметил Полянский, произошедшее в Сахаро-Сахельском регионе и ряде стран западной Африки связано с «интервенцией и развалом государственности в Ливии в 2011 году».

#Полянский: В Сахаро-Сахельском регионе и ряде стран западной #Африки теринтернационал наращивает активность, стремясь расширить географию своих действий, возникают новые #радикальные группировки и лидеры.Корни ситуации – интервенция и развал государственности в #Ливии в 2011 г. pic.twitter.com/MyKD4qZfGn — Russian Mission UN (@RussiaUN) 24 июля 2019 г.

По словам экспертов, угроза терроризма увеличивается в Магрибе. В последнее время все чаще звучат сообщения о террористических атаках в Тунисе и Ливии. В середине июля стало известно о задержании двух боевиков, которые планировали совершить теракт в Кассерине. Однако зачастую члены радикальных организаций воплощают своим замыслы — в конце июня в столице Туниса прогремела серия взрывов, ответственность за случившееся взяло на себя «Исламское государство»1 (запрещенная в России террористическая организация).

Две недели назад во втором по величине городе Ливии — Бенгази — прогремел взрыв. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще несколько получили ранение. Также сообщилось, что члены «Исламского государства» атаковали нефтяное месторождение на юго-западе Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.