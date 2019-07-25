Омский суд запретил эксплуатацию «аэропорта имени Егора Летова»

Омск, 25 июля. Азовский районный суд Омской области по иску транспортной прокуратуры запретил эксплуатировать взлетно-посадочную площадку (ВПП) аэродрома «Поповка» в Омской области, который его владелец назвал именем фронтмена рок-коллектива «Гражданская оборона» Егора Летова. Как сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, территория, где расположен аэродром, предназначена для ведения аграрной деятельности, а не для полетов.

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что на территории муниципального района местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них ВПП, с которой регулярно выполнялись полеты самолетов.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что владелец аэродрома за эксплуатацию данной территории не по назначению оштрафован на 30 тыс. рублей, пишет «ФедералПресс».

Напомним, в прошлом году Россельхознадзор оштрафовал владельца аэродрома за нарушение земельного законодательства на 20 тыс. рублей. Тогда мужчина объяснил, что штраф был выписан из-за того, что он не выкосил небольшой участок земли. Поводом для проверки стало заявление местного жителя, которому Анисимов не разрешил пасти коров на территории аэродрома.