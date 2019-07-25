СМИ сообщили, что первый этап поставок С-400 в Турцию может завершиться 25 июля

Анкара, 25 июля. Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может завершиться уже 25 июля. После этого на авиабазе Мюртед начнут развертывание ЗРС и приступят к обучению их эксплуатации, сообщает турецкая газета Milliyet.

По данным издания, в процессах, касающихся С-400, будут участвовать 100 турецких военных, прошедших соответствующее обучение в России, при этом специалисты из РФ окажут им содействие. Кроме того, планируется, что в ближайшее время в Россию из Турции направят еще 80 военных для прохождения обучения.

Milliyet сообщает, что первые С-400 полностью развернут к ноябрю. По данным турецкой газеты, российские ЗРС будут полностью готовы к использованию в первом квартале 2020 года.

Напомним, 23 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил представителям СМИ, что первый этап поставок Турции ЗРС С-400 завершится на этой неделе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что российские ЗРС заступят на боевое дежурство в Турции уже в начале 2020 года. Он также отметил, что С-400 являются более продвинутыми ракетными системами в сравнении с американскими ПРО Patriot, сообщает НСН.

Отметим, что США выступили против покупки Турцией российских ЗРС и пригрозили Анкаре санкциями. В Вашингтоне заявили, что исключат Турцию из программы поставки новейших американских истребителей F-35. Однако Анкара не пошла на уступки, и поставки С-400 стартовали в соответствии с договоренностями Турции и России.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент Вашингтон не рассматривает возможность введения антитурецких санкций. Однако позднее стало известно, что в Штатах все же обсуждают возможные санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских ЗРС.

Напомним, о контракте на поставку С-400, заключенном между Москвой и Анкарой, российская сторона сообщила осенью 2017 года. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов.