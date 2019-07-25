Названы хронические болезни, которые вызывают рак

Москва, 25 июля. Врачи назвали хронические болезни, которые с высокой вероятностью приводят к развитию рака.

Медики подчеркнули, что хронические болезни ни в коем случае нельзя запускать. Они пояснили, что практически во всех случаях это приводит к развитию рака.

Особое беспокойство у врачей вызывают больные с гастритами с пониженной кислотностью, язвой желудка, гепатитами В и С, мастопатией, эрозией, дисплазией — неправильным развитием тканей. У людей с этими недугами иммунитет ослаблен, а значит, организм недостаточно защищен от тех клеточных повреждений, которые запускают развитие злокачественных опухолей.

По словам специалистов, к развитию онкологического заболевания приводят запущенные хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, пишет «ФедералПресс».

Опасным сигналом для больного должно стать появление новых ощущений. На фоне хронической болезни у человека наблюдаются снижение аппетита, постоянная слабость, резкое похудение. Температура больного поднимается и возникает чувство эмоциональной подавленности. Врачи предупредили, что это могут быть признаки развития рака, передает «Газета Кемерова».



Еще одной предпосылкой развития рака является ВИЧ. Наличие этого заболевания увеличивает вероятность появления лимфомы, саркомы Капоши, рака шейки матки, прямой кишки, кожи и легких, рассказали специалисты, пишет «Московский комсомолец».