Лондон, 25 июля. Королевский биограф Ингрид Сьюард рассказал, что Елизавета II боялась встречи с принцессой Дианой Спенсер. По словам специалиста, она не знала, что в следующий раз «может выкинуть ее бывшая невестка».

Как уточнил эксперт, дочь короля Георга VI находится на троне уже 67 лет, но по-настоящему пугал ее только один человек. Как пишет Express, биограф Елизаветы II рассказал, что королева боялась встреч с Дианой Спенсер, и особенно это чувство усилилось после развода с принцем Уэльским — Чарльзом. После расставания с ним Диана выпустила мемуары, в которых рассказала о жизни во дворце. Как считает биограф, это было большим ударом для монархии. При этом Диана как будто не замечала этого, и уже после развода она продолжала навещать бывшую свекровь.

Сьюард уточнил, что Елизавета II боялась встреч с Дианой, и они «изматывали ее, оставляли истощенной и растерянной». Эксперт объяснил, что феноменальная популярность, сопровождавшая ее невестку, доказывало то, что у леди Ди было гораздо больше власти, чем у самой королевы.

Ранее сообщалось, что супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл должна выполнить последнюю волю королевы Елизаветы II и возродить популярность королевской семьи.

Бывший королевский редактор ITV News Тим Эварт заявил, что монархия стремительно теряла популярность с момента смерти принцессы Дианы. Сыновья леди Ди — Гарри и Уильям — хоть и были публичными персонами Букингемского дворца, но не смогли полностью расположить к себе жителей королевства.

Как отмечает пресса, появление 37-летней американки увеличило интерес к королевской семье. Елизавета II всегда хотела, чтобы королевская семья была интересна всем, в том числе молодому поколению, уверен Эварт.

Бывший королевский редактор ITV News высказал мнение, что появление Меган можно сравнить с приходом в королевскую семью принцессы Дианы, которая в июле 1981 года стала женой принца Чарльза.

Он добавил, что благодаря появлению смартфонов любой может сделать фото челнов королевской семьи и выложить в Сеть.

Отмечается, что королева решила приготовить сюрприз ко дню рождения герцогини Сассекской, которая 4 августа отпразднует свое 38-летие. Как выяснилось, Елизавета II пригласила Маркл в одну из своих закрытых резиденций.