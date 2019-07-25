Клинцевич оценил идею команды Зеленского о «национальной автономии» в Крыму

Москва, 25 июля. Команда украинского президента Владимира Зеленского своим намерением включить в конституцию страны пункт о «национальной автономии» в Крыму может только рассмешить людей, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Член Совета Федерации отметил, что Киев сколько угодно может издеваться над основным законом страны, включая в него любые пункты, не имеющие к Украине никакого отношения. Новый пункт в конституции не сделает белое черным, добавил он.

Клинцевич прокомментировал утверждения советника президента Украины по политическим вопросам Никиты Потураева о союзнических отношениях Украины и Крымского ханства.

«С такими же основаниями он мог бы порассуждать, например, о союзе Украины с Астраханским и Казанским ханствами. Разумеется, против России», — написал сенатор на странице в Facebook.

По мнению Клинцевича, команда Зеленского преследуют цель — «возвеличить Украину, нарисовав ей новую историю, в которой нет места ни одному подлинному факту».

Ранее Потураев заявил, что при президентстве Зеленского в конституции может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму, напомнил «Взгляд.ру». По его словам, уже есть прообраз комитета парламента «по оккупированным территориям», который разделен на подкомитеты по Донбассу и Крыму, добавило «Утро.ру».

Крым стал частью России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. Киев и некоторые западные страны решение крымчан не признают и по-прежнему считают Крым «украинским». Москва неоднократно заявляла, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем, референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.