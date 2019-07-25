РФ зафиксировала четыре случая нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 25 июля. Россия зафиксировала четыре случая стрельбы на территории САР за сутки, а турецкая сторона сообщила о шести случаях нарушения перемирия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии.

РФ сообщила о трех случаях нарушения перемирия в Хаме и одном в Алеппо. Турецкая сторона зафиксировала семь случаев стрельбы: три — в провинции Идлиб и три — в Хаме.

Отмечается, что в течение суток удалось подписать четыре соглашения о переходе территории под контроль сирийского правительства, в том числе с населенными пунктами в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.

Напомним, в министерстве обороны России ранее сообщили, что сотрудники ООН в настоящее время значительно активнее включились в процесс эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Сирии и предложили план по выводу оставшейся части людей в течение следующего месяца. Федеральное агентство новостей выяснило, каковы теперь перспективы расформирования данного пункта временного размещения, гуманитарная ситуация в котором достигла уровня катастрофы.