Атака демократов на Трампа окончилась поражением по всем фронтам

До очередных президентских выборов в США осталось всего 15 месяцев. Это катастрофически мало для Демократической партии США, чтобы заручиться так необходимой ей электоральной поддержкой. Их единственный выход — как можно сильнее дискредитировать президента Дональда Трампа, максимально осложнив его собственную предвыборную кампанию. Этим и объясняются попытки демократов снова и снова разыграть давно битую карту «российского вмешательства» и мифического сговора Трампа с Россией.

В эту среду в Конгрессе США начался первый этап слушаний по провальному расследованию о «вмешательстве РФ» в американские президентские выборы 2016 года. Напомним, в целях найти связь Трампа и Кремля из бюджета США были выделены 35 миллионов долларов. В свою команду спецпрокурор Роберт Мюллер взял 20 лучших юристов Минюста и 42 агентов ФБР, получив таким образом фактически неограниченные полномочия и государственные ресурсы.

Однако в ходе слушаний в Конгрессе США Мюллер выглядел как загнанная в угол мышь, что отметили все наблюдатели. Буквально с самой первой минуты, как Мюллер появился в зале заседаний, стало очевидно, что всегда уверенный в себе прокурор, лично допросивший за свою карьеру сотни человек, сейчас выглядит как не выучивший урок школьник. Сильно ссутулившись, Мюллер медленно прошел на свое место на полусогнутых ногах.

Спецпрокурор снова повторил заученные за два года бесплодного расследования фразы про «вмешательство» и «сговор», но, судя по сильно исхудавшему лицу испуганного человека, сам Мюллер скорее воспринимал допрос в Конгрессе как приговор самому себе за проваленное задание.

Под давлением вопросов республиканцев он еще раз подтвердил, что у него был четкий заказ — собрать компромат на Трампа, который мог бы послужить Демпартии для обвинения президента США в связях с российским правительством.

«В мае 2017 года приступил к расследованию. Мы хотели выявить связь между русским правительством и людьми республиканцев», — был вынужден признать Мюллер.

Все выводы были сделаны заранее, виновные назначены, а вся задача команды спецпрокурора сводилась к тому, чтобы найти хоть какие-то подтверждения разработанному в штабе Демпартии сценарию.

«Мы сделали вывод, что русское правительство вмешивалось в выборы. Но мы выяснили, что люди Трампа не взаимодействовали с правительством РФ», — констатировал он.

На логичные вопросы конгрессменов Мюллер устало признался, что никаких доказательств этих выводов он предоставить не может и что ему нужно просто верить на слово.

Конгрессмен Мэтт Гетц вообще заявил на слушаниях, что так называемое «Досье Стила», составленное экс-сотрудником британской разведки МI6 Кристофером Стилом, на основании которого и были сделаны обвинения Трампа в «сговоре с русскими», является откровенной фальшивкой. Самого же Стила конгрессмен предложил судить.

«Стил все выдумал, и в России ничего ему не говорили. Его и нужно привлечь к ответственности», — потребовал Гетц.

Конгрессмен Джим Джордан поинтересовался у спецпрокурора Мюллера, откуда у того возникла идея о виновности граждан России в некоем «вмешательстве», доказательств которому как не было, так и нет.

«Вы можете предъявить обвинения 13 россиянам, никто о них не слышал, никто их не увидит, но вы можете их обвинять», — возмущался конгрессмен.

Более того, Джордан сделал вывод, что «российский след» был выбран именно для того, чтобы отвести подозрения от еще одного британца — профессора Лондонской академии дипломатии Джозефа Мифсуда, который сыграл одну из главных ролей в спектакле со «сговором».

«Вы можете обвинить разного рода людей вокруг президента в даче ложных показаний, но человек, который начал все это, с чего все началось, — это Мифсуд, — отчитывал Мюллера Джордан. — Ему вы ничего не предъявляете!»

Напомним, что в опубликованных командой Мюллера судебных документах отмечалось, что бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос 31 марта 2016 года участвовал в совещании команды по национальной безопасности Трампа, на котором утверждал, что знает важных людей, которые могут помочь «организовать встречу между Трампом и президентом Путиным». Также они обещали познакомить его с послом РФ в Великобритании.

В ходе следствия выяснилось, что т. н. «племянница Путина» никакого отношения к президенту РФ не имеет, а «лондонский профессор» — это почетный директор Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Более того, по заявлениям самого Пападопулоса, Мифсуд скорее связан с британским правительством, чем с российским. Разумеется, вся история про российского посла оказалась не более чем блефом британского дипломата.

Конгрессмен-республиканец Кен Бак вообще метко сравнил расследование Мюллера с липучкой.

«Вы сделали вывод о русском вмешательстве, но никак не доказали. Просто бросили липучку на стену, чтобы посмотреть, что прилипнет», — отметил Бак.

И на это Мюллеру не нашлось что ответить. Он лишь снова вяло признавал в свое оправдание, что, мол, «у него не было достаточных доказательств, чтобы обвинять граждан РФ».

А вопросы председателя юридического комитета Палаты представителей демократа Джеррольда Надлера вообще довели Мюллера до нервного срыва. У бывшего спецпрокурора стали трястись руки и задергалась щека. Мюллер раз за разом стал просить повторить вопрос, все чаще отвечая односложными фразами типа «я этого не помню» или «я не могу этого утверждать».

В итоге, после двух лет тщетных поисков хоть каких-то зацепок, в марте 2019 года Мюллер был вынужден с позором уйти в отставку, признав, что никакого сговора не было.

Кроме того, в отставку ушел и начальник Мюллера, заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. Он подал заявление об увольнении вскоре после того, как российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во вмешательстве, обратилась в суд с иском против спецпрокурора Мюллера и генерального прокурора Уильяма Барра.

Сейчас уже самому Мюллеру грозит серьезное разбирательство. Адвокат Эрик Дюбелье, представляющий интересы «Конкорда», потребовал привлечь к ответственности американских прокуроров. Как представитель ответчика в так называемом деле о «российском вмешательстве», он считает, что Мюллер и его команда своими голословными обвинениями намеренно компрометировали российскую компанию. При этом ей не давали возможности ознакомиться с материалами обвинения, лишив тем самым права на справедливый суд.

Несмотря на очевидный провал по всем фронтам, американские демократы и контролируемые ими спецслужбы отказываются отправить провальную историю с «российским вмешательством» в дальний архив. И это можно понять — сценарий «вмешательства» оказался универсальным приемом для оправдания введения санкций против неугодных лиц и стран, а также для открытого шпионажа против своих же граждан.

Именно поэтому американский суд запретил Мюллеру и генпрокурору США Уильяму Бару разглашать и обсуждать что-либо по делу «Конкорда» и так называемого «Агентства интернет-исследований».

В Москве неоднократно отвергали все предположения Мюллера о «вмешательстве», отмечая, что расследование является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Президент США Дональд Трамп также неоднократно отрицал факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».