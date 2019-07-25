Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель трапа врезался в самолет Nordwind в «Шереметьево»

31
0 Оставить комментарий

Водитель трапа врезался в самолет Nordwind в «Шереметьево»

Москва, 25 июля. Трап задел пассажирский самолет авиационного перевозчика Nordwind и повредил обшивку лайнера. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в столичном аэропорту «Шереметьево».

По словам источника, в настоящее время на месте работает инспекция. Трап принадлежит воздушной гавани «Шереметьево», повреждение не серьезное.

Уточняется, что на рейсах и расписании инцидент никак не скажется. По предварительным данным, виноват в произошедшем водитель трапа, который не рассчитал расстояние.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров