Водитель трапа врезался в самолет Nordwind в «Шереметьево»

Москва, 25 июля. Трап задел пассажирский самолет авиационного перевозчика Nordwind и повредил обшивку лайнера. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в столичном аэропорту «Шереметьево».

По словам источника, в настоящее время на месте работает инспекция. Трап принадлежит воздушной гавани «Шереметьево», повреждение не серьезное.

Уточняется, что на рейсах и расписании инцидент никак не скажется. По предварительным данным, виноват в произошедшем водитель трапа, который не рассчитал расстояние.