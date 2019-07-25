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Стало известно, когда Apple планирует выпустить iPhone с гибким экраном

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Стало известно, когда Apple планирует выпустить iPhone с гибким экраном

Сеул, 25 июля. Apple планирует оснастить iPhone сгибающимися дисплеями. Договор о поставках OLED-панелей американская корпорация собирается заключить с компанией LG.

Производство таких экранов LG начнет уже в этом квартале. Амбассадорами гнущихся дисплеев станут Samsung и Huawei, Apple последует их примеру только в 2020 году, пишут корейские СМИ.

По данным источников изданий, iPhone с гибким экраном могут презентовать на пресс-конференции в сентябре 2020 года, но не исключено, что фактический выпуск будет отложен до декабря, а может быть даже и до начала 2021 года, сообщает ixbt.com.

Всего три года назад гибкие и складные дисплеи оставались лишь концептом. LG и Samsung не жалели огромных ресурсов на разработку таких технологий - будь то гибкие батареи, дисплеи или что-либо еще, отмечает НСН. Все это время не отставали от своих корейских конкурентов и в Японии. Так, осенью 2016 года Panasonic презентовала первую гибкую литий-ионную батарею.

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