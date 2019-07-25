«Морской охотник» Ту-142 станет грозным оружием против НАТО

Модернизация военного самолета Ту-142 назревала уже давно. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Юрий Лямин.

Сверхдальний самолет

В Российской Федерации сегодня проходит модернизацию сверхдальний противолодочный самолет Ту-142 после использования его в военной операции на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Ожидается, что самолет может стать универсальным и сможет даже действовать как дальний бомбардировщик.

«Морские охотники» смогут долгое время кружить в воздухе, отслеживая не только субмарины врагов, но и наземную военную технику», — пишут «Известия».

Сообщается, что самолеты будут оснащены прицельной системой «Гефест». Она сможет повысить эффективность применения обычных и глубинных авиабомб.

Отметим, что «морской охотник» предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника в дальних районах. Кроме того, он выполняет разведывательную функцию для ведения поисково-спасательных работ и целеуказания.

Самолет зарекомендовал себя во время военной операции в САР. В Сирии «морские охотники» показали исключительную точность ракетно-бомбовых ударов. Максимальная скорость самолета составляет 855 километров в час, а практическая дальность полета — 12 550 километров.

Модернизация назрела давно

Как отметил Юрий Лямин, Ту-142 — это противолодочный самолет на базе Ту-95РЦ, разработанный в СССР. Последние серийные Ту-142 были выпущены в начале 1990-х годов. Военный эксперт обратил внимание, что о необходимости модернизации самолетов говорилось уже давно.

«Ту-142 создавался для обнаружения и последующего уничтожения вражеских подводных лодок с помощью авиационных противолодочных ракет, торпед и прочего. Еще года четыре назад в СМИ стала появляться информация о предполагаемой модернизации самолета, которая должна была коснуться системы управления бортовым вооружением, пилотажно-навигационной аппаратуры и так далее. Это в итоге должно было улучшить противолодочные возможности самолета и расширить спектр его боевого применения. Насколько можно судить, сейчас речь идет именно о воплощении этого», — пояснил Юрий Лямин.

Кроме того, «морской охотник» станет грозным оружием против НАТО. По словам эксперта, Ту-142 — это мощный самолет морской авиации, имеющий большую дальность, средства ведения морской разведки и поражения целей.