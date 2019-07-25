Лукашенко и Муаллем обсудили развитие сотрудничества Белоруссии и Сирии

Дамаск, 25 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял Валида Муаллема, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Сирии, и сопровождающую его делегацию. На встрече побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе встречи они обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и перспективы расширения сотрудничества, возможности обмена визитами между ними, которые будут отвечать их взаимным интересам с учетом последних событий в Сирии и на региональной и международной аренах.

Министр иностранных дел передал приветствие от президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и его добрые пожелания президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также признательность сирийского народа Минску за твердые принципиальные позиции Белоруссии в отношении Сирии в условиях террористической войны против нее и за поддержку Сирии на международных форумах и в организациях. Он также напомнил о гуманитарной инициативе Белоруссии по приему сирийских детей, оставшихся без присмотра, и о том положительном влиянии, которое эти лагеря оставили на сирийских детей. Все это, по его словам, способствует в содействии их развитию и укреплению связей дружбы и культурных и социальных отношений между двумя дружественными народами.

Министр выступил с докладом о последних событиях в Сирии и ее войне с террором, подчеркнув, что Сирия продолжает бороться с терроризмом, который угрожает региону и миру во всех его формах, включая экономический терроризм, практикуемый Соединенными Штатами и их союзниками посредством осады и принудительных экономических мер, введенных в отношении Сирии.

Муаллем указал на стремление Сирии улучшить свои двусторонние отношения с республикой Беларусь, особенно в экономической сфере, приветствуя участие Минска в процессе восстановления и готовность Сирии предоставить все возможности, необходимые белорусским компаниям для содействия этому процессу.

Со своей стороны президент Белоруссии выразил твердую поддержку своей страны дружественной Сирии, а также подчеркнул важность сотрудничества с Сирией перед лицом терроризма, отметив, что Беларусь хочет развивать дружбу с Сирией в разных областях.

Президент Лукашенко добавил, что запущенная Белоруссией программа по приему сотен сыновей погибших бойцов Сирии является выражением признательности за жертвы их родителей перед лицом терроризма и за честные усилия, предпринятые Сирией в защиту своего права и суверенитета, сирийского народа. Глава Белоруссии подчеркнул готовность его страны помочь сирийскому народу в восстановлении.

Президент также попросил министра САР передать свои приветствия президенту Асаду и выразил признательность за смелые и принципиальные позиции сирийского руководства.