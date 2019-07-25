Сбербанк и Mail.ru Group создают совместное предприятие в сфере еды и транспорта

Москва, 25 июля. Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместными усилиями платформу, работающую по принципу online-to-offline на рынках еды и транспорта. Об этом говорится в пресс-релизе финансового конгломерата и технологической компании.

Согласно опубликованным данным, Mail.ru Group передаст в СП 100% Delivery Club, свою долю в «Ситимобил», Сбербанк намерен отдать долю в компании Foodplex. Оценка стоимости новой компании при достижении целевых показателей может достичь 100 млрд рублей. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны хотят вложить в совместное предприятие до 64 млрд рублей.

К настоящему моменту известно, что соглашение о намерении создать СП уже подписано, после получения разрешений от корпоративных органов управления и регуляторов будет заключен обязывающий договор.

Отмечается, что Mail.ru Group, кроме доли в Delivery Club и «Ситимобил», внесет в новую компанию еще средства в размере 7,7 млрд рублей, а Сбербанк — долю в компании Foodplex и 38 млрд рублей. Если будет выполнен показатель KPI Mail.ru Group вложит еще 5,1 млрд рублей, а Сбербанк — 13 млрд руб. Таким образом, стороны получат по 50% в СП.

В пресс-релизе подчеркивается, что цена новой компании при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд рублей. Предполагается, что все средства будут внесены в формате cash-in и «направлены на органическое развитие, консолидацию активов и комплементарные существующим О2О-бизнесам потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности».

Стороны обращают внимание на тот факт, что в дальнейшем рассматривают возможность привлечения инвесторов для развития платформы.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что «инвестиции в О2О-платформу — важный шаг в построении экосистемы Сбербанка».

«Мы выходим на крупнейшие и наиболее динамичные рынки страны, чтобы предложить нашим клиентам качественно новую модель потребления услуг и создать ведущего игрока доставки «последней мили» в России»,— заметил он.

Ранее сообщалось, что компания Mail.ru Group и сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar объявили о соглашении, в рамках которого BlaBlaCar приобретет сервис карпулинга BeepCar. В обнародованном пресс-релизе подчеркивается, что, согласно заключенным договоренностям, компании будут сотрудничать также в сфере маркетинга. Сервис по поиску попутчиков планируют продвигать на площадках Mail.ru Group.