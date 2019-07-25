Сеул планирует провести консультации с Россией и Китаем в связи с ракетными пусками КНДР

Сеул, 25 июля. Южная Корея планирует провести консультации с Россией и Китаем в связи с ракетными запусками, которые недавно произвела КНДР. Об этом сообщили в южнокорейском МИД.

«Мы будем поддерживать постоянную связь с США и Японией. Также ожидаем контактов с Китаем и Россией», — заявили в министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Ранее Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил о пуске двух неопределенных снарядов в Японское море со стороны Северной Кореи. В японских СМИ появилась информация, что были запущены баллистические ракеты малой дальности. При этом российские сейсмологи признаков пуска ракет в Японском море не зафиксировали. Примгидромет сообщил, что радиационный фон в Приморском крае составляет 11 микрорентген в час при допустимой норме в 30.

Министр обороны Японии Такэси Ивая прокомментировал запуск снарядов со стороны КНДР, сообщает RT. По его словам, если данные ракеты баллистические, то это «вызывает глубокое сожаление», поскольку пуск подобных снарядов является нарушением резолюций Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН). Ивая подчеркнул, что Япония тесно сотрудничает по данному вопросу с США и Южной Кореей, помогая собирать и анализировать информацию.

Отметим, что это уже не первый пуск снарядов со стороны Северной Кореи в направлении Японии. Так, 9 мая 2019 года КНДР запустила две неопознанных ракеты в Японское море. В Токио сообщили, что снаряды не достигли японских территориальных вод.