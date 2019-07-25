Forbes назвал самых успешных спортсменов России в 2019 году

Москва, 25 июля. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов России по версии журнала Forbes за 2019 год. Список лучших спортсменов представлен на сайте издания.

Нурмагомедов стал первым в объединенном рейтинге 40 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Авторы составляли список исходя из двух факторов: доходов звезд за год и их популярности, которая зависит от упоминаний в СМИ, запросов в поисковиках и количества подписчиков в социальных сетях.

Доход 30-летнего бойца составил 11,5 млн долларов, число его подписчиков в Instagram превышает 15 млн.

Второе место в рейтинге досталось хоккеисту Александру Овечкину, выступающему за «Вашингтон Кэпиталз». В общем рейтинге 33-летний спортсмен занимает третье место. Доход хоккеиста составляет 14,5 млн долларов, в то время как число подписанных на спортсмена в Instagram — 1,4 млн.

Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба расположился на третьем месте в рейтинге (в общем списке он занимает 9-е место). Чемпион России сезона 2018/2019 за год заработал 5,4 млн долларов. Число его подписчиков в Instagram составляет более 1,3 млн.

В топ-9 вошли также теннисистка Мария Шарапова (11 место в общем рейтинге), футболист Игорь Акинфеев (15), хоккеист Никита Кучеров (16), теннисист Карен Хачанов (20), фигуристки Алина Загитова (33) и Евгения Медведева (40).