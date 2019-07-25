Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Стало известно, когда может появиться посольство Мальдив в РФ

134
0 Оставить комментарий

Стало известно, когда может появиться посольство Мальдив в РФ

Москва, 25 июля. Посольство Мальдив в Российской Федерации может появиться в будущем году и среди его главных задач будет также улучшение сотрудничества в экономической отрасли между двумя странами. Об этом заявил руководитель МИД тропического государства Абдулла Шахид, который около месяца назад посетил Москву с визитом.

«Мы решили открыть посольство в России, поскольку мы считаем, что Москва является одним из очень важных центров силы. Нам нужно продолжать контактировать с правительством в Москве», — сказал глава дипломатического ведомства Мальдив.

Среди задач посольства министр назвал и развитие экономических отношений между Мале и Москвой, передает РИА Новости.

Напомним, договор между Россией и Мальдивами об отмене взаимных визовых требований вступил в силу с сегодняшнего дня, 25 июля. Документ был подписан месяц назад. Согласно достигнутым договоренностям, российские путешественники смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение трех месяцев, сообщал «Ридус».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров