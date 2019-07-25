Москва, 25 июля. Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.

Бузова напомнила своим подписчикам, что по традиции она встречается с ними на сольном концерте осенью. Бузова заявила, что даст последний концерт. Как уточнила Бузова, она выйдет на сцену с программой «Под звуки поцелуев», с которой три года назад все началось.

«За эти три года мы с вами сделали невозможное», — подчеркнула она и выразила благодарность поклонникам ее творчества.

Ранее Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню «Бери меня» танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности.

Пост Бузова опубликовала под хэштегом «берименя», многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна. Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как «беременная». Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.

Ранее Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд для встречи с детьми.

Бузова разместила на своей странице в Instagram видео со своего выступления на праздничном балу «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце. Звезда пришла в Кремль полуобнаженной: на девушке были лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки. Для слушателей она исполнила хит «Водица».

Напомним, в 2017 году Бузова шокировала фанатов сверкающим ртом. Новая фотография бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой по-настоящему смутило ее фанатов. Поклонники упрекнули скандальную диву в вульгарности и отсутствии вкуса.

На фото Бузова позирует перед камерой в длинном сверкающем плаще, под которым виднеется черное боди. На ногах у нее сапоги на длинной шпильке. Но больше всего внимание фанатов привлек поблескивающий рот артистки. Некоторые фанаты в шутку предположили, что Ольга попыталась съесть собственный плащ.

В 2018 году Бузова шокировала поклонников своим поведением за рулем. На своей странице в соцсети Instagram Бузова записала «сторис», как ездит за рулем, это и вызвало недовольство у подписчиков. На видео показано, как телеведущая одной рукой двигает в такт своей песни, другой, скорее всего, держит свой телефон, чтобы записать новое видео для поклонников.