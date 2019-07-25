Онищенко разъяснил инициативу Госдумы по бесплатному образованию в приграничье

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, представляющий ЛДПР, выступил с инициативой сделать высшее образование полностью бесплатным в приграничных регионах, а также привлекать в российские вузы русскоязычных представителей других государств. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко разъяснил инициативу коллеги.

Свои предложения Борис Чернышов оформил в письме министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову.

Если образование в приграничных зонах России будет бесплатным, это повысит его привлекательность и поможет бороться с оттоком молодежи из отдаленных регионов, говорится в письме. Что касается увеличения квоты для русскоговорящих иностранцев, то, по мнению представителя профильного комитета ГД, эти люди, получив образование в нашей стране, вернувшись на родину, поднимут престиж России за рубежом.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей пояснил, что географическое положение вуза — все-таки вопрос не первостепенный.

«Прежде всего надо исходить из качества образования, а не из местоположения вуза», — отметил Онищенко.

Парламентарий привел в пример Петербург, который вполне может считаться приграничным городом (рядом Финляндия и Прибалтийские страны), но высшие учебные заведения Северной столицы предпочтительнее по многим опциям не только по сравнению с финляндскими вузами, но и с ведущими европейскими университетами.

Но это не значит, что у высшего образования в России нет проблем, признал Онищенко.

«Мы обсуждали на комитете Госдумы квотирование бюджетных мест по высшему образованию и признаем, что тут не все гладко. В законе прописан норматив — 800 бюджетных мест на десять тысяч населения от 17 до 30 лет. Считаю, что эту квоту необходимо увеличивать. Но сегодня даже эту квоту не везде выбирают, бюджетные места порой пустуют из-за различных бюрократических препон, и это реальная проблема», — отметил первый зампред профильного комитета ГД.

В то же время российское высшее образование чрезвычайно востребовано за рубежом, и это хороший знак, отметил Онищенко. По его словам, приграничные вузы в азиатской части России чрезвычайно привлекательны для студентов из Казахстана, Китая, Монголии и т. д.

«Мы видим большую востребованность нашего образования у русскоговорящих молодых людей, например, из Казахстана, — рассказал собеседник ФАН. — К нам едут не только оттуда, но и из других регионов, например, из Юго-Восточной Азии. Так, у нас на Алтае учится более ста будущих врачей из Индии. Они англофоны, первые три года им преподают на английском с условием, что к третьему курсу они выучат русский язык. Такие программы работают: иностранцев привлекает высокое качество нашего образования при его относительной дешевизне».

Учатся в России и студенты из африканских стран, как это было во времена СССР, и это тоже, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию, хорошая тенденция.

«Нам нужно заниматься экспортом нашего образования, естественно, повышая его качество и уровень. Что касается студентов из Африки, мы фактически формируем интеллектуальные элиты африканских стран, и эти элиты будут иметь пророссийскую направленность. Так что такая практика нужна, но она должна вытекать из принципа качества вуза, а не из его географического положения», — отметил Онищенко.

Парламентарий напомнил, что, по подсчетам демографов, сейчас до 25% населения Земли — это те, кого ученые относят к поколению Z, которое родилось на границе тысячелетия, как говорится, буквально со смартфоном в руках.

«Поколение Z значительно отличается от поколения Y (миллениума), родившегося в конце 1980-х, — говорит Онищенко. — Молодые люди из поколения Z по-хорошему честолюбивы и при этом патриотичны. Это люди, которые ставят себе высокие цели. По сравнению с предыдущими поколениями они качественно другие, и нам сегодня нужно ориентироваться именно на них. Но, делая ставку на поколение Z, нам нужно постараться вложить им в головы правильные принципы».

Это касается в том числе российского образования, подчеркивает первый зампред комитета Госдумы.