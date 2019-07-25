Главный реставратор Нотр-Дама заявил об угрозе обрушения собора

Париж, 25 июля. Главный архитектор, отвечающий за реставрацию Нотр-Дама, Филипп Вильнев заявил об угрозе обрушения легендарного собора.

По мнению эксперта, обрушение собора может произойти из-за аномальной жары, которая установилась в Париже.

«В то время, пока я с вами говорю, своды могут обрушиться, — констатировал он в эфире телеканала Euronews, — потому что с 15 апреля мы не могли получить доступ к ним ни с верху, ни с низу».

Вильнев пояснил, что по время тушения пожара в Нотр-Даме камень впитал в себя много воды. С тех пор он не подвергался никакому воздействию. Главный реставратор пояснил, что его команда везде установила датчики, которые подтвердили, что кладка остается неподвижной, пишет «Царьград».

«Меня беспокоит, что в результате высыхания [из-за жары] швы в каменной кладке потеряют свои связующие свойства и структуру, — пояснил Вильнев, — из-за чего сводчатый потолок может обрушиться».

Метеорологическая служба Meteo France 24 июля выступила с предупреждением о красном — максимальном — уровне опасности в 20 департаментах на севере Франции из-за жары. Метеорологи предупредили, что жара побеспокоит жителей департаментов Нор, Па-де-Кале, Эна, Сомма, Эр, Приморская Сена и Йонна. Зной также настигнет столичный регион Иль-де-Франс, а значит, и непосредственно Париж. По данным синоптиков, температура в столице может подняться до 42 градусов по Цельсию.

Напомним, 15 апреля собор Парижской Богоматери горел несколько часов. В результате сгорели деревянные шпиль и крыша. Эзотерик, таролог Марианна Абравитова заявила, что Нотр-Дам-де-Пари был возведен на «проклятом месте».