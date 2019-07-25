В Совфеде уличили команду Зеленского в незнании истории Крыма

Украина вернется к вопросу о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» Крыма, заявил советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев.

«Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно — это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны — ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», — сказал Потураев.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на непрофессионализм членов команды Зеленского. Российский политик подчеркнул, что украинским чиновникам стоит мыслить более прагматично.

«Если проанализировать заявления советников Зеленского, то можно прийти к однозначному выводу, что они являются дилетантами, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, они не хотят нормализации отношений между Россией и Украиной, а желают лишь дальнейшего их обострения», — говорит сенатор от Республики Крым.

Парламентарий подчеркнул, что любые спекуляции на тему принадлежности Крыма неуместны, ведь жители полуострова сделали свой выбор в 2014 году.

«Фактически подобные предложения являются вмешательством во внутренние дела России, потому что каждый здравомыслящий политик понимает, что Крым воссоединился с Россией навечно. Воссоединение соответствовало нормам права, оно было абсолютно справедливо. Те, кто делают подобного рода заявления, плохо знают историю Крыма», — продолжает член комитета СФ по международным делам.

В заключение председатель Русской общины Крыма напомнил, что крымчане всегда стремились к воссоединению с Российской Федерацией.

«Во времена нахождения Крыма в составе Украины не один раз поднималась тема создания крымско-татарской автономии, но эта идея никогда не получала серьезной поддержки», — резюмировал Сергей Цеков.

Крым снова стал частью России в марте 2014 года, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан высказались за воссоединение с РФ.