В аэропорте Симферополя оценили отечественную систему обработки багажа

Симферополь, 25 июля. Гендиректор международного аэропорта Симферополя Евгений Плаксин рассказал об уникальной отечественной системе обработки багажа, которая не только ни в чем не уступает импортным образцам, но даже во многом превосходит их.

Комплекс обработки багажа был изготовлен в Подмосковье, на заводе, который на сегодняшний день является единственным в России производителем таких систем.

Плаксин напомнил, что новый терминал симферопольского авиаузла стал площадкой для апробации технологий по импортозамещению, и система обработки багажа как раз стала одной из них. После того, как ее протестировали в Симферополе, следом ее начали использовать и воздушные гавани в других российских регионах.

В пресс-службе симферопольского аэропорта напомнили, что первую отечественную систему обработки багажа запустили весной 2018 года. За это время она успела доказать свою эффективность.

После этого подобные комплексы были смонтированы в аэропортах Анапы, Надыма и Минеральных Вод. В ближайшее время отечественная система появится также и в аэропортах Южно-Сахалинска и Набережных Челнов, пишет РИА Новости.