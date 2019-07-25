Хабаровские власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере

Хабаровск, 25 июля. Власти Хабаровского края подержали инициативу о присвоении звания Героя России Алексею М., который спасал детей при пожаре в палаточном лагере, но сам погиб. Об этом сообщил в четверг представитель краевого правительства.

Накануне сообщалось, что в Сети разместили петицию с призывом присвоить 11-летнему подростку, который во время пожара помогал другим детям, а в результате погиб, звание Героя России. Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала соответствующее предложение.

«Краевые власти будут обращаться в компетентные органы для того, чтобы поступок ребенка был отмечен», — подчеркнули в правительстве региона.

Уточняется, что такое решение было принято в четверг в ходе расширенного заседания правительства края. Оно началось с минуты молчания, которой почтили память погибших при пожаре детей, передает РИА Новости.

Как сообщал RT, сильный пожар произошел в ночь на 23 июля в палаточном лагере в Хабаровском крае. По официальной информации МЧС, в общей сложности в городке было 26 палаток, большая часть из которых сгорела. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Согласно последним данным, четверо детей погибли. Среди них был 11-летний мальчик Алексей, который помогал выводить из огня других детей. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.