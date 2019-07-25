Видео пожара на звездолете SpaceX появилось в Сети

Москва, 25 июля. Пожар произошел на экспериментальном космическом корабле Starhopper — звездолете SpaceX — во время испытаний. Видео появилось в Сети.

Как передает Space.com, чрезвычайное происшествие произошло на полигоне, который расположен в Бока-Чика-Бич. Согласно подготовленному плану, корабль должен был подняться на высоту 20 метров, однако он даже не взлетел.

На кадрах видно, что космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился. Сильных повреждений он не получил, отмечает Mirror.

Отмечается, что подобное ЧП зафиксировали на минувшей неделе. Тогда во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor загорелся Starhopper, предназначенный для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что американская космическая компания SpaceX делится с Роскосмосом деталями расследования аварии на корабле Dragon-2. Он также заявил о готовности встретиться с руководителем корпорации Илоном Маском, если тот посетит РФ. Напомним, 3 мая SpaceX сообщила о разрушении космической капсулы Crew Dragon во время проведения испытаний. Об этом пишет RT.

Отметим, космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon предназначена для доставки в будущем людей на МКС. ЧП поставило под угрозу отправку астронавтов на космическую станцию в 2019 году.