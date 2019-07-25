В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата

Минск, 25 июля. Состояние раненного в Анкаре дипломата остается по-прежнему тяжелым, сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз.

В МИД Белоруссии констатировали, что ночью пострадавшему дипломату сделали операцию. Все прошло успешно.

«Но врачи оценивают его состояние как тяжелое, он до сих пор в реанимации», — заметили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным белорусского МИД, дипломата зовет Александр Поганшев, пишет РИА Новости.

Нападение на белорусского дипломата произошло накануне во время прогулки мужчины с сыном в парке Дикмен в Анкаре. В гражданина Белоруссии несколько раз выстрелил психически неуравновешенный местный житель. По информации турецкой стороны, он является отставным военным, который после атаки на дипломата свел счеты с жизнью.

Газета Sozcu пишет, что причиной нападения стала бытовая ссора. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, расследование по этому делу продолжается. Он заверил что никакого политического мотива не просматривается. За ситуацией следят президент Турции Тайип Эрдоган и представители МИД и МВД страны, передает RT.