Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Москва, 25 июля. Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и поблагодарил за усердный труд. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником. Благодарю вас за добросовестную работу, которую вы ведете в интересах государства и всех граждан страны», — следует из телеграммы.
Глава государства обратил внимание, что основными принципами следственной службы всегда были честность, законность и справедливость.
При этом он отметил необходимость в модернизации следственной практики, а также подчеркнул, что борьбу с преступлениями надо вести настойчиво и твердо.
Российский президент Путин выразил уверенность, что российские специалисты будут трудиться ответственно, объективно и безупречно.
День сотрудника органов следствия России отмечается с 2014 года.