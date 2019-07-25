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Россия

Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Москва, 25 июля. Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и поблагодарил за усердный труд. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия России с профессиональным праздником​​​. Благодарю вас за добросовестную работу, которую вы ведете в интересах государства и всех граждан страны», — следует из телеграммы.

Глава государства обратил внимание, что основными принципами следственной службы всегда были честность, законность и справедливость.

При этом он отметил необходимость в модернизации следственной практики, а также подчеркнул, что борьбу с преступлениями надо вести настойчиво и твердо.

Российский президент Путин выразил уверенность, что российские специалисты будут трудиться ответственно, объективно и безупречно.

День сотрудника органов следствия России отмечается с 2014 года.

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