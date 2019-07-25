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Эксперты оценили влияние визового послабления на Мальдивах на поток туристов из РФ

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Эксперты оценили влияние визового послабления на Мальдивах на поток туристов из РФ

Москва, 25 июля. В Российском союзе туриндустрии оценили влияние визового послабления на поток путешественников из РФ. Пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина назвала это важным событием на туристическом рынке.

Тюрина напомнила, что теперь россияне могут находиться без виз на Мальдивах до трех месяцев​​​. Соответствующее соглашение министры иностранных дел стран подписали 25 июня.

«Эксперты туристического рынка сочли событие важным с точки зрения продвижения, — приводит слова Тюриной РИА Новости, — но вряд ли оно существенно подтолкнет турпоток».

Эксперты оценили влияние визового послабления на Мальдивах на поток туристов из РФ

Специалисты пояснили, что прежнего 30-дневного безвизового пребывания на Мальдивах россиянам вполне хватало. Эксперты обратили внимание, что отдых на островах довольно ограничен по количеству развлечений. Он убежден, что 7–10 дней отдыха туристам из России более чем хватает.

Тюрина также обратила внимание, что сдерживают турпоток из России на Мальдвивы также достаточно дорогие билеты и сложная логистика.

«Несмотря на все сдерживающие факторы, туроператоры наблюдают спрос на направлении не только зимой, но летом и осенью, — добавила она. — Бизнес также рассчитывает на продолжение увеличения спроса».

По данным Росстата, в прошлом году на островах архипелага отдохнуло более 38 тысяч россиян.

Ранее эксперты сервиса для путешественников Skyscanner объяснили, как сэкономить на поездке на Мальдивы.

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