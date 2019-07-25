В Минюсте РФ заявили о непризнании законности арбитражей по связанным с Крымом искам

Москва, 25 июля. Российская сторона не признает легитимность всех вердиктов арбитражей по искам к РФ, связанным с присоединением Крыма, из-за отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких вопросов. Об этом заявили в пресс-службе министерства юстиции России, отвечая на вопрос о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по исковому заявлению украинского «Ощадбанка» в РФ.

В российском ведомстве подчеркнули, что Москва не признает легитимность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских предприятий, компаний и физических лиц, связанных с присоединением полуострова к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров.

В Минюсте подчеркнули, что все вынесенные вердикты оспариваются Россией в компетентных государственных судах, передает ТАСС.

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.