Москва, 25 июля. Дополнительным удерживающим устройством, позволяющим перевозить ребенка не старше пяти лет на руках у пассажира, предлагают обеспечить междугородние автобусы в России. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова. Она направила письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Междугородние автобусы в РФ могут оборудовать ремнями безопасности для детей до пяти лет. Автор документа напомнила, что согласно правилам и законодательству, в России разрешено перевозить с собой бесплатно в междугородних автобусах одного ребенка не старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения. При этом правила дорожного движения гласят, что пассажиры общественного транспорта должны быть пристегнуты. Кувшинова уточнила, что практика показывает, маленькие дети в автобусах перевозятся и удерживаются взрослыми во время движения без ремней безопасности.

Кроме того, она подчеркнула, что сотрудники Госавтоинспекции налагают штрафы на родителей и сопровождающих, которые перевозят детей непристегнутыми, несмотря на то, что в транспорте отсутствуют ремни безопасности для таких пассажиров. Как пишет «Парламентская газета», депутат предложила оснастить междугородние автобусы дополнительными ремнями безопасности, как в авиакомпаниях.

Напомним, перевозка детей до 12 лет без автокресел разрешается при условии, что водители используют другие удерживающие средства и ремни безопасности. Такое решение вынес Верховный суд России.

Поводом для решения стала жалоба водителя из Екатеринбурга, который несколько лет назад был оштрафован на три тысячи рублей за перевозку ребенка без детского кресла, однако с применением универсального удерживающего устройства с пристегнутым ремнем безопасности.

Верховный суд прекратил административное дело и вынес решение , по которому можно перевозить детей без автокресла, если машина оборудована соответствующими аналогичными устройствами, а ребенок пристегнут ремнем безопасности.

Как отметила главный консультант Управления по взаимодействию с общественностью ВС РФ Валерия Косович, нужно учитывать, что постановление касается лишь конкретного дела и конкретного лица. «Прецедентного права у нас нет, поэтому такое решение можно только иметь в виду», — сказала она. Эксперты отметили, что разумным следующим шагом со стороны законодателей должно стать прописывание всех разрешенных средств для фиксирования ребенка при перевозке в машине.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сравнила число погибших в ДТП детей с эпидемией. Ведущая радио в интервью с Вуйнович отметила, что ДТП являются наиболее частой причиной смертности детей в России. Дорожно-транспортные происшествия можно считать целой эпидемией нашего тысячелетия, добавила она.

По словам Вуйнович, согласно статистике причин смерти, до пяти лет больше всего детей в мире погибает от инфекционных заболеваний, а от пяти до 14 лет — от травм. При этом более половины смертельных травм получены именно в результате ДТП.

Представитель ВОЗ отметила, что благодаря системной работе снижается число гибели детей-пешеходов. Однако в случае с пассажирами ситуация не меняется. По ее словам, часто дети получают фатальные травмы в тех ДТП, где взрослые получают средние травмы.