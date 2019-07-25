СМИ второй раз за месяц сообщили о госпитализации главы Туниса

Тунис, 25 июля. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был доставлен в военный госпиталь 24 июля. Это второй инцидент со здоровьем главы африканской страны за месяц. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Напомним, 27 июня телевизионный канал Al-Hadath сообщил, что 92-летнего президента Туниса срочно доставили в тунисскую клинику из-за резкого ухудшения самочувствия.

За несколько часов до госпитализации главы страны в столице Туниса прогремело два взрыва. За двумя терактами стоят смертники. Первый взрыв произошел возле полицейской машины на оживленной улице Хабиба Бургиба — в 100 метрах от французского посольства. Согласно предварительным данным, во время первого взрыва пострадали два сотрудника службы безопасности. Второй взрыв прогремел возле здания антитеррористического подразделения правоохранительных органов Туниса.

В середине текущего месяца тунисские силовики задержали двух террористов, которые готовили взрыв в Кассерине. Боевики собирались совершить атаку на городское кафе. Специальным бригадам национальной безопасности Туниса удалось пресечь террористический акт, установив их личности.

По мнению политологов и социологов, предстоящие выборы в Тунисе, в которых планируют принять участие 6,7 миллиона избирателей, уязвимы перед террористическими угрозами.