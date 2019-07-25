Эксперт назвал желание Украины расширить санкции против России психологическим срывом

Урон России от очередных украинских санкций будет минимальным. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Расширение санкций

Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкционного антироссийского перечня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства по вопросу «временно оккупированных» территорий.

Ожидается, что санкции могут коснуться российских компаний, которые работают в Крыму.

Например, правительство предложило внести в санкционный список 24 предприятия, которые задействованы в строительстве магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым», а также в добыче углеводородов на полуострове.

Киев считает, что деятельность подобных компаний «создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Психологический срыв

Андрей Иванов отметил, что сейчас мы наблюдаем, как новая украинская власть начинает психологически срываться. Владимир Зеленский стал президентом, а теперь еще и получил всю полноту власти после выборов в Верховную раду, на волне антивоенных настроений.

«При этом он сам признавал, что без налаживания диалога с Россией невозможно решить никакие проблемы. И вот сейчас мы видим инициативу расширить экономические санкции. Все прекрасно понимают, что ущерб российской стороне от этого будет минимальным. Наоборот, больше потеряет Украина. Но такой демонстративный «самострел» был характерен для Петра Порошенко, который после Майдана пытался быть на политическом хайпе, невзирая на экономику. Хотя при Порошенко в Киеве умудрялись плакаться, что останутся без транзита российского газа», — пояснил собеседник ФАН.

По словам эксперта, Зеленский позиционирует себя как прагматик. По логике вещей он должен был инициировать отмену санкций и восстановление экономических связей с Россией. Если страны начинают активно торговать, то решаются и многие политические противоречия.

«Но вот пойти по этому пути новое украинское руководство, как видим, не может. Здесь еще накладывается то, что Киев откровенно раздражен политикой Запада. Европа давно хочет закончить весь этот кошмар с санкциями и громкими заявлениями и постепенно подталкивает Украину к налаживанию отношений с Москвой. Но вместо того чтобы прислушаться к разумным доводам, украинское руководство просто начинает срываться. Мол, Запад нас обманывает, весь мир против нас. И пытается всем назло усугубить и без того непростое положение Украины», — заключил Андрей Иванов.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.