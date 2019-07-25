Нарушения новых правил продажи молочной продукции обнаружили в малой рознице

Москва, 25 июля. Роскачество в ходе проверки магазинов на предмет соблюдения новых правил продажи молочной продукции, обнаружило ряд нарушений в малой рознице.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российского надзорного ведомства. Оказалось, что претензий нет к крупным торговым сетям, однако в небольших и несетевых магазинах дела обстоят иначе.

«В одних магазинах продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от полностью натуральной молочной продукции, в других же это разделение было лишь номинальным», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Что касается, крупных торговых сетей, то в них, как выяснили в ходе проверки специалисты Роскачества, новые требования продажи молочной продукции, которые вступили в силу с 1 июля, выполняются.

«Отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда», — отмечается в официальном сообщении.

Напомним, что с 1 июля продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке или выкладываться с дополнительным оформлением ценников, чтобы потребитель легко мог идентифицировать такую продукцию.

Добавим, что в конце июня Роскачество проверило детские смеси и выяснило, что продукция всех торговых марок безопасна для здоровья малышей и не содержит опасных микроорганизмов.

Был изучен состав 21 марки сухих смесей для детей до шести месяцев, а также для детей с рождения до 12 месяцев. Специалисты отобрали продукты как российского, так и зарубежного производства.