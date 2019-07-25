Правительство РФ одобрило оформление мелких ДТП через мобильное приложение

Москва, 25 июля. Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил суперсервис, позволяющий оформить европротокол в режиме онлайн. Нововведение позволит сократить затрачиваемое на оформление мелких ДТП время до 15 минут, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Уже с 1 ноября 2019 года будет запущено мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оперативно оформить европротокол без участия сотрудников ГИБДД. В правительстве отмечают, что введение суперсервиса уменьшит количество пробок, возникающих из-за дорожно-транспортных происшествий. Планируется, что с ноября 2019 года по октябрь 2020 года новый сервис запустят в пилотном режиме в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. Приложение для оформления европротокола можно будет скачать в App Store и Google Play.

Оформление мелких аварий с помощью смартфона будет доступно 60% россиян, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Данные о водителе (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис) выгрузятся из личного кабинета автоматически. Автолюбителю останется только проверить их правильность и приложить фото с места аварии. Отмечается, что при таком способе оформления ДТП необходимо будет использовать смартфоны обоих участников дорожного происшествия, то есть вручную документальных данных вводиться не должно. При этом заполнять необходимые поля и загружать фотографии будет один из участников аварии. Второму водителю нужно будет подтвердить сформированное электронное извещение, либо перейдя по соответствующей ссылке, либо считав QR-код с помощью своего смартфона.

В 2021 году оформить мелкое ДТП можно будет со смартфонов обоих участников. Также к этому сроку уменьшат количество полей для заполнения и запустят электронный конструктор схемы аварий. Кроме того, в 2021 году оформление европротокола онлайн должно распространиться на все регионы РФ.

Отмечается, что граждане смогут хранить в личном кабинете на портале госуслуг документы на автомобиль, страховые полисы и данные о ДТП. Также водители получат возможность в случае необходимости в один клик направлять эти документы Российскому союзу автостраховщиков или страховой компании. Кроме того, с 1 февраля 2020 года пользователи смогут в режиме онлайн искать страховую компанию для заключения договоров ОСАГО и КАСКО, при этом стоимость полиса рассчитается автоматически.

Проект суперсервиса по оформлению мелких ДТП был разработан Центральным банком России при непосредственной поддержке Минкомсвязи в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним, европротокол оформляется при соблюдении нескольких условий: в ДТП не должно быть погибших или пострадавших, участниками аварии должны быть не более двух водителей. Кроме того, на оба автомобиля должен быть оформлен действующий полис ОСАГО (или «Зеленая карта»), а у участников ДТП не должно быть разногласий по поводу обстоятельств и повреждений.