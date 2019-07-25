В Крыму призвали Киев не играться в санкционную политику

Севастополь, 25 июля. Киевскому руководству пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае ответных мер. Об этом в четверг заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Он констатировал, что до сих пор не видно «никаких изменений после смены украинской власти во внешнеполитическом курсе касательно РФ и Крыма». Чиновник порекомендовал шестому президенту соседней страны Владимиру Зеленскому и новому парламенту «прекратить играться в санкции».

Ганжара обратил внимание на то, что все это время Москва достаточно сдержанно реагировала на антироссийские рестрикции со стороны Украины, передает РИА Новости.

Он предупредил Киев о том, что украинская экономика попросту рухнет, если Москва «примет резкие и серьезные меры».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) инициативу по расширению санкционного списка российских предприятий. В ограничительный лист добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории РФ, в том числе шесть зарегистрированных на российском полуострове. В их числе компании, вовлеченные в процесс возведения магистрального газопровода «Краснодарский Край-Крым» и предприятия, работающие с крымской фабрикой «Фиолент».

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».