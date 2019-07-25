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Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки

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Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки

Хабаровск, 25 июля. Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года. Об этом сообщается на сайте туристического комплекса.

Отмечается, что недочеты зафиксировали лишь в коттеджах и отеле, их предписали исправить к 1 августа. Помимо этого, говорится на сайте, в текущем месяце прошли тренировочные учения по эвакуации.

Также указывается, что этот лагерь был зарегистрирован в краевом реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. При этом администрация отметила, что ни в коем случае не ищет оправданий.

«Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации», — следует из сообщения.

Напомним, пожар произошел в ночь на вторник. В лагере находились 189 детей. Суммарная площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, из-за огня уничтожено 20 из 26 палаток.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование под свой контроль взял центральный аппарат ведомства.

Согласно предварительной версии, причиной страшной трагедии мог стать неисправный обогреватель.

Власти Хабаровского края объявили трехдневный траур.

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