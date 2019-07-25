Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова

Москва, 25 июля. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

На записи звезда выныривает из воды под мелодию из телепередачи «Что? Где? Когда?». В определенный момент нижняя часть купальника слегка соскальзывает с тела телеведущей, немного обнажая ее ягодицы.

Запись Собчак сопроводила стихотворением, в котором рекомендовала Шнурову улучшить свой язык.

«Ну, Сережа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них - основа основ униженья», — ответил телеведущая на предыдущие выпады Шнурова.

В ответ музыкант посвятил визави новый стих, в котором отметил, что телеведущая стремится вставить свои пять копеек по любому поводу.

Собчака и Шнуров регулярно обмениваются уколами в соцсетях. Ранее телеведущая опубликовала в Instagram гневное стихотворение, в котором набросилась на лидера «Ленинграда».

Поводом для выпада стали слова музыканта о том, что стихи к предыдущему рэп-баттлу для Собчак писал ее кавалер — Константин Богомолов.

Собчак отплатила Шнурову той же монетой. Она заявила, что главным творческим и жизненным стержнем Шнурова была его бывшая жена Матильда. Телеведущая сравнила ее с розеткой, без которой шнур от лампочки не получает электричества.

Позже Шнуров высмеял телеведущую за попытку опровергнуть его предположение о помощи Богомолова с текстами для их «стихотворного батла», сообщила Газета.ru. В новом стихотворении Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой бочке» и напомнил о ее подпорченной из-за романа с Богомоловым репутации.