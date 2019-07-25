Москва, 25 июля. Росконтроль рассказал, как нужно выбирать колбаски. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты исследовали несколько марок колбасок.

Как уточнила главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова, если продукт содержит сою в любом количестве, это обязательно должно быть указано на маркировке. Она напомнила, что соя для многих людей является аллергеном. Кроме того, сою добавляют в мясные изделия с целью удешевить производство.

Росконтроль назвал лучшие колбаски. Как уточнили специалисты, в колбасках «Мираторг», «О’кей» и «Самсон» в принципе не слишком много мяса, компонент составляет около половины общего объема. Как выявили ученые, в образце «НДК» содержатся консерванты. При этом органолептические свойства у всех колбасок были хорошие.

Специалисты пришли к выводу, что «МясновЪ» обладает нежной консистенцией. Росконтроль рекомендовал к покупке «Мираторг». Ведомство объяснило, что «МясновЪ» и Globus не соответствуют требованиям безопасности, поэтому были добавлены в «черный список».

Ранее Росконтроль назвал марки опасного для здоровья куриного мяса. Эксперты Росконтроля изучили бедра цыплят-бройлеров и выяснили, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья. Об этом сообщается в понедельник на сайте организации.

Отмечается, что суммарно специалисты проверили продукты шести марок: «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». В результате лишь куриные бедра последней марки признаны организацией безопасными.

В Росконтроле заявили, что у куриных бедер марки «Троекурово» наличествуют все признаки тухлого продукта: у мяса плохой запах, липкая поверхность. Содержание микроорганизмов в нем в 24 раза выше максимально допустимой нормы.

Кроме того, в куриных бедрах «Петруха» и «Ржевское подворье» содержание микробов оказалось еще выше — оно в 30 раз превысило допустимую норму. Все перечисленные три марки в итоге включены в черный список организации.

Повышенный уровень микроорганизмов зафиксирован и у куриных бедер марок Servilux и «Ясные зори», впрочем, не в таком высоком количестве. В связи с этим данные марки включили в список товаров с нареканиями. Специалисты также проверили мясо на антибиотики, но не обнаружили следов препаратов ни в одном из шести образцов.

Ранее Росконтроль назвал лучшую марку вареников с картофелем и грибами.

В рамках исследования сотрудники Росконтроля закупили вареники семи брендов: «От Палыча», «Цезарь», «Братцы вареники» (фабрика «Уральские пельмени»), «Сибирская коллекция», «От Ильиной», Globus и «Морозко». Специалисты проверили вареники по более чем 40 параметрам. Вся продукция тестировалась на содержание консервантов и соответствие требованиям безопасности по микробиологическим показателям. Также эксперты изучали потребительские свойства, например, толщину теста.

В результате Росконтроль рекомендовал к покупке только вареники с картофелем и грибами марки Globus. Продукцию, выпускаемую под брендами «Цезарь», «Братцы вареники», «От Палыча», «Морозко» и «От Ильиной», эксперты занесли в «черный список», поскольку у этих образцов показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превысил безопасные нормы. Кроме того, в варениках «Цезарь», «Братцы вареники», «Сибирская коллекция» и «Морозко» сотрудники Росконтроля обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Также в продукции торговых марок «Цезарь» и «Морозко» было выявлено повышенное содержание дрожжей.

Также эксперты протестировали продукцию на устойчивость к варке. Тесто не порвалось только у вареников марок «От Ильиной» и Globus. Хуже всего при этой проверке себя показала продукция «Морозко» и «Цезарь».

Сотрудники Росконтроля продегустировали вареники и отметили, что продукция всех торговых марок имеет приятный вкус и аромат. При этом меньше всего начинки оказалось в варениках «Морозко» и «Цезарь».

Эксперты обратили внимание и на стоимость исследованной продукции. Самыми дешевыми из закупленных Росконтролем стали вареники с картофелем и грибами марки «Братцы вареники» (173,5 рубля за килограмм). Этот товар оказался в «черном списке». Самыми дорогими стали вареники марки «Сибирская коллекция» (406,9 рубля за килограмм). Они попали в список товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль назвал лучшие марки вареников с вишней. Все исследованные образцы были признаны безопасными.