Прилучный рассказал, что не может уделять детям должного внимания

Москва, 25 июля. Знаменитый российский актер Павел Прилучный рассказал, что из-за работы на проекте «В клетке», он не может уделять детям много внимания.

Размышлениями на тему артист поделился в интервью изданию Tele.ru, напомнив, что в телевизионной ленте он не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в качестве продюсера.

«Из-за работы приходится многим жертвовать в общении с детьми. Тимофей заканчивает нулевой класс, прошло много разных концертов с его участием. Сейчас я стараюсь корректировать планы так, чтобы оставалось больше времени на детей», — рассказал актер.

К слову, в сериале «В клетке» Прилучный работал вместе со своей супругой — Агатой Муцениеце. В ленте артист сыграл боксера, а его супруга – продавщицу.

«Мне с Агатой всегда приятно работать, ведь мы больше времени проводим вместе, что не так часто удается в силу загруженности графиков. А я чувствую в этом необходимость — у меня крыша начинает ехать, когда я один. Терпеть не могу одиночества», — пояснил актер.

У Прилучного и Муцениеце двое детей: трехлетняя Мия и шестилетний Тимофей.

«Мия смотрит детские каналы, где показывают всякие новые игрушки, детей-блогеров. И потом мне приходят СМС: «Мия нашла вот такую-то игру. Иди и срочно ищи ее!». Я каждый раз в ужасе, что это за игры и игрушки и где их искать», — рассказал артист.

Напомним, ранее Павел Прилучный «состарил» свою трехлетнюю дочь Мию с помощью мобильного приложения. Кадр с изменившейся девочкой звезда сериала «Мажор» разместил в личном блоге Instagram, присоединившись к популярному в последнее время флешмобу.