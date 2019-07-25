Два автомобиля столкнулись в Челябинской области, есть жертвы

Челябинск, 25 июля. Два отечественных автомобиля ВАЗ столкнулись в Аргаяшском районе Челябинской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пять человек погибли, одного доставили в больницу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС России.

Согласно информации ведомства, авария произошла на 6-м километре автотрассы Кузяшево – Малая Ультракова. Отмечается, что во время движения две машины ВАЗ столкнулись. В общей сложности в автомобилях находилось 6 человек.

«В результате ДТП погибло пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую Центральную районную больницу», — следует из сообщения пресс-службы.

На место аварии прибыли экстренные службы, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Накануне два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием такси и большегруза в Петербурге.