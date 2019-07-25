Пентагон не планирует заниматься сопровождением судов в Персидском заливе

Вашингтон, 25 июля. Вооруженные силы США пока не будут сопровождать американские суда в Персидском заливе, но сохранят при этом присутствие в регионе, чтобы «сдерживать провокации», сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы будем сопровождать наши корабли в той степени, в какой этого требует риск… Я не говорю, что (будем сопровождать) сейчас», — подчеркнул Эспер.

Глава Пентагона сообщил, что на следующей неделе собирается обсудить данный вопрос с руководством Центрального командования США (CENTCOM), в сферу ответственности которого входит Ближний Восток. Говоря о сопровождении судов, Эспер употребляет слово «эскорт» и отмечает, что использует его в широком значении.

«Эскорт не означает, что они (торговые суда) следуют сразу за нами», — подчеркнул глава Пентагона.

Эспер пояснил, что присутствие ВС США в Персидском заливе позволяет оперативно реагировать, чтобы «предотвратить провокацию».

«Это ключевой фактор», — заключил глава Пентагона.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты планируют создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы. По словам Помпео, данная мера направлена на «изменение поведения руководства Ирана». Также госсекретарь США отмечает, что патрулирование позволит сохранить упомянутые морские пути открытыми. Создание коалиции поддержали Италия, Нидерланды и Франция.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе. Он отметил, что данный регион — не место для шуток и «игр с международными нормами».

Напомним, отношения между США и Ираном обострились после нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous, которое неизвестные лица совершили в Оманском заливе. Некоторые СМИ сообщили, что к танкерам были прикреплены магнитные мины, срабатывание которых привело к взрыву и пожару. США сразу возложили вину за нападение на Иран. В качестве доказательства Штаты представили видеозапись, на которой якобы запечатлены члены КСИР, находящиеся рядом с танкерами. В Иране опровергли причастность Тегерана к инциденту и назвали обвинения США способом давления.