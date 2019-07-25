Путин предложил запретить строительство в зонах с риском подтопления. События дня. ФАН-ТВ

Путин дал поручения по Иркутской области Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с Правительством, и на повестке вновь оказалось бедствие в Иркутской области. Лидер страны поручил решить проблемы с информированностью населения, материальной помощью и, вдобавок, взять под контроль не только гидросооружения, но в том числе и нормативную базу, не допускающую строительство в районах с риском подтопления. При этом Путин раскритиковал губернатора региона Сергея Левченко за уклонение от ответственности. Комиссию по ликвидации кризиса, жертвами которого стали 25 человек, тот возглавил лишь на днях, хотя стихия бушевала под Иркутском весь последний месяц. К слову, сам президент посещал регион на прошлой неделе и остался недоволен местными властями. СК РФ уже завел уголовное дело о халатности чиновников.

Джонсон назначил министров Кабмин Соединенного Королевства захлестнула серия кадровых перестановок. Новый британский премьер Борис Джонсон сходу назначил ряд ключевых министров — так, новым главой МВД стала Прити Пател, сменив на посту Саджида Джавида, который переместился в кресло министра финансов. Оборонное ведомство возглавил Бен Уоллес, а офис по иностранным делам — Доминик Рааб. Последний, к слову, сместил с должности Джереми Ханта — главного конкурента Джонсона на прошедших выборах. Примечательно, что свой пост сохранил Стивен Баркли, министр по вопросам выхода из ЕС, проще говоря, Brexit — ключевой проблеме британского общества в последние годы. Джонсон, впрочем, обещает наконец решить ее до 31 октября.

Конгресс выслушал Мюллера В Конгрессе США состоялись слушания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера. Автор скандального доклада о «вмешательстве Москвы» и ее связях с Дональдом Трампом вновь сделал ряд громких заявлений. В частности о том, что его расследование Трампа вовсе не оправдывает, а Россия — вмешивалась в американские выборы. Правда, доказательств своей позиции Мюллер так и не привел, на что обратили внимание ряд конгрессменов — среди них Кен Бак и Джим Джордан. К слову, президент Штатов Дональд Трамп выступление экс-прокурора назвал катастрофой не только для самого Мюллера, но и для демократов. Но подметил, что «фейк ньюс» постараются извлечь из этого провала максимум пользы.