Китай начал поставлять подержанные автомобили в Россию

Пекин, 25 июля. Продавцы автомобилей из китайской провинции Гуандун развернули экспорт подержанных транспортных средств во Вьетнам, Лаос, Мьянму, Камбоджу и в Россию. Об этом сообщает издание China Daily cо ссылкой на источники в таможенной службе провинции Гуандун.

Планируется, что за год будут проданы 3000 автомобилей. Первая партия будет включать 300 машин, их стоимость оценивают в 2,5 миллиона долларов.

Ранее эксперты рассказали, что россияне могут накопить на новый автомобиль в среднем за 5,5 лет. Для расчета специалисты «Автостата» использовали самую распространенную зарплату в РФ — 23,5 тысячи рублей. При расчете считалось, что люди потратят все накопленные деньги на покупку автомобиля, и не будут брать кредит. Специалисты учитывали, что средняя цена автомобиля составляет 1,52 млн рублей.

Опрос портала «За рулем» показал, что большинство россиян выбирают автомобиль, изучая специализированные ресурсы. Так, 41% опрошенных считают, что перед покупкой необходимо ознакомиться с публикациями в СМИ, 27% респондентов полагаются на свой опыт, 10% выбирают автомобиль, считая марку машины критерием надежности, еще 10% опираются на советы друзей и знакомых. Также некоторые автомобилисты ориентируется на предпочтения к моделям автомобилей у известных людей или звезд шоу бизнеса.

Ранее российские страховщики назвали самые популярные автомобили у угонщиков. На первом месте — Hyundai Solaris, второе место — Kia Rio, третье место — Kia Ceed. Также автомобильных воров привлекают, Hyundai Creta, Ford Kuga, Kia Optima, Hyundai Santa Fe, Hyundai Ix35, сообщает телеканал «360».

Как пишет «Газета.ru», в России могут уменьшить размер парковочных мест для автомобилей на 0,3 метра в длину и на 0,5 метров в ширину.