Точность прогнозов погоды в России вырастет вдвое

Москва, 25 июля. Новейшая отечественная система зондирования атмосферы «Полюс-С» , которая поможет вдвое повысить точность прогнозов погоды, активно внедряется в России. Об этом сообщают в Росгидромете.

«Полюс-С» уже протестировали в арктических условиях и на космодромах Байконур и Восточный. Новая система полностью разработана в России. Скоро ее начнут полноценно использовать синоптики по всей стране, сообщила газета «Известия».

Подведомственное Росгидромету, бюджетное учреждение «Гидрометсервис» уже заключило контракт на поставку геофизических приборов и инструментов со структурой госкорпорации «Ростех». Общая сумма соглашения составит почти 138 миллионов рублей.

Глава компании-поставщика «Радий» Николай Колесов отметил, что поставки приборов для радиозондирования атмосферы уже ведутся. Всего заказчику будет передано более 37 тысяч единиц различного оборудования.

С помощью «Полюс-С» «Гидрометсервис» будет получать данные о давлении, влажности, температуре, направлении и скорости ветра. Благодаря радиозонду точность показателей вырастет за счет более качественного измерения и частого обновления данных.

В центре «Фобос» подчеркнули, что новая материальная база позволит делать прогноз длительностью до двух недель. Руководитель направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников в комментарии газете напомнил, что метеоусловия влияют на различные сектора экономики. Эксперты также отмечают, что точная метеоинформация важна и для организации авиаперелетов.

Ранее Газета.ru сообщила, что согласно прогнозу Гидрометцентра, на территории европейской части России произойдет резкая смена погоды, на крайнем севере и северо-востоке возможен мокрый снег.